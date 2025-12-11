İlçe Müftüleri aylık mutat toplantısı Salihli'de yapıldı
Salihli İlçe Müftülüğü ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya 16 ilçe müftüsü katıldı. Dini hizmetler ve yeni dönem planlamaları ele alındı.
Manisa'da aylık İlçe Müftüleri Mutat Toplantısı, Salihli İlçe Müftülüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Aralık ayı toplantısına Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, İl Müftü Vekili Mehmet Nurlu, Salihli İlçe Müftüsü Ali Çebi ile birlikte 16 ilçe müftüsü katıldı.
Program kapsamında, yürütülen dini hizmetler, etkinlikler ve çalışmalar detaylı şekilde ele alınırken, yeni döneme ilişkin planlamalar üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantının oldukça verimli geçtiği belirtilirken, ilçeler arası koordinasyon ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik önemli istişareler gerçekleştirildi.
Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve birlik beraberlik mesajlarıyla sona erdi. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel