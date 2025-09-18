Manisa'da gaziler ve şehit yakınları için program

Manisa'da 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında şehit yakınları, gaziler ve aileleri düzenlenen programda ağırlandı.

Manisa 8. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı'nda gerçekleştirilen programa, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, 8. Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cengiz Güven, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.

Vali Vahdettin Özkan, programda şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle yakından ilgilenerek tek tek sohbet etti. 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlayan Vali Özkan, vatanın bütünlüğü, milletin huzur ve güvenliği için mücadele eden ve gazi unvanı ile onurlandırılan kahramanların her daim yanlarında olduklarını vurguladı.

Gaziler ve aileleri ise hatırlanmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Programda ayrıca şehitler ve ebediyete irtihal eden gaziler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak dualar okundu. - MANİSA