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Manisa'da çıkan orman yangınında tamamen yanan köyde felaketin izleri siliniyor

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Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangınında tamamen yanan Karayakup köyünde yaşayanlar felaketin izlerini silmeye çalışıyor. Köy halkı, devletin yardımlarıyla birlikte çalışmalara yardımcı oluyor.

Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınında tamamen yanan 26 haneli ve 60 kişinin yaşadığı Karayakup köyünde felaketin izleri silinmeye çalışılıyor. Yaşadıkları dehşeti anlatan köy halkı bir yandan da köyde çalışmalar başlatan ekiplere yardımcı oluyor. Alevlerin bir anda sardığı köyde yaşayanlar Türkiye Cumhuriyeti devletinin büyüklüğünü yangında bir kez daha gördüklerini söyleyerek tüm ekiplere teşekkür etti.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi'nde 14 Ağustos'ta başlayan ve 6 gün boyunca çok geniş bir alana yayıldıktan sonra 30 kilometre uzaklıktaki Salihli ilçesinde kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarının yapıldığı Gördes orman yangınında Gördes'e bağlı Yeniköy, Karayakup, Salihli'ye bağlı Hacıhıdır, Kemer, Kale ve Kurttutan mahallelerinde yaşayan 1440 vatandaş tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangın, geniş bir arazide kızılçam ormanı başta olmak üzere zeytin, badem, ceviz gibi meyve bahçelerinde de büyük hasara neden oldu. Felaketin yaşandığı Karayakup Köyü ise tamamen yandı. 26 hanenin bulunduğu ve 60 vatandaşın yaşadığı köyde alevlerin biranda köye ulaşması ile canlarını son anda kurtaran vatandaşlar dehşet dolu anları anlattı. 20'ye yakın küçükbaş hayvan ile bir büyükbaş hayvanın telef olduğu yangında çok sayıda kümes hayvanı da alevlerden kurtulamadı. Köydeki 26 haneden birkaç tanesi dışında tamamen yanan evler ve cami yaşanan felaketin izlerini gözler önüne serdi. Güvenlik nedeniyle giriş girişlerin izinle yapıldığı köyde ekipler çalışmalarına başladı.

Yangın anında köyde bulunan vatandaşlardan Musa Güzel, "Yangın karşıdan Boyalı tarafından biranda geldi. Çok fazla rüzgar vardı. Asker arkadaşımla oturuyorduk yangına bakıyorduk. Bir anda alevler 300-500 metre atlayarak köye ulaştı. Kimse bir şey yapamadı. Komple yandı. 5 ev kaldı geriye kalan hepsi yandı. Onlarda da yanıklar var ama tamamen yanmadılar. Köy tamamen bitti. Sözün bittiği yer burası. İnsanlar burada çok perişan. Devletimizden bir yardım olursa çok memnun oluruz" dedi.

Karayakup Köyüne geçtiğimiz sene hayvancılık yapmak için döndüğünü anlatan köyün bir diğer sakini Eser Kösem, "Köyümüzün başına böyle bir olay geldi. Devletimiz bizi boş bırakmadı. Her yerde olduğu gibi. Gereken her şeyi yapıyorlar. Bizi sahipsiz bırakmadılar. Olmasaydı daha iyi olurdu ama artık bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Bizim enerjimiz iyi herkes çalışıyor, herkes elinden geleni yapıyor. Burada bir iki vatandaşımız var onların durumu iyi değil. Onlara konteynır sağlanırsa iyi olur. Oturulacak olan evlerde yine oturulur sıkıntı yok. Birkaç vatandaşımızın hayvanları zarar gördü. Allah'a çok şükür hayvanları telef olmayan vatandaşlarımız da var. El birliğiyle devlet bize biz de devlete destek sağlayarak üstesinden geleceğiz. Jandarma, polis, orman, Gediz olsun devletin bütün kuvvetleri bize yardımını sağladı" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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