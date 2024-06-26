Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

(MANİSA) – Manisa'nın Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi'nde çıkan orman yangını yapılan müdahalelerin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı. İlçenin Akgedik Mahallesi'nde bugün saat 17.30'da ormanlık alanda yangın çıktı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına ilk müdahaleyi 17.50'de yaparken ekipler yangına 4 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 6 su ikmal ve 2 dozer ile havadan ve karadan müdahale etti.

Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangın, yapılan yaklaşık 3 saat süren söndürme çalışmalarının arından kontrol altına alındı.

Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.