Manisa'da Çiftçi Lastiklerle Doğa Dostu Set Duvar Yaptı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir çiftçi, artık ömrünü tamamlamış olan yüzlerce araç lastiğinden bağ evinin önüne set duvar ördü. Tamamen lastik ve içleri topraktan oluşan geri dönüşümün en güzel örneklerinden birini sergileyen duvar, hem toprak kaymasını önledi hem de çiçek ve sebzelere yuva oldu.

Sarıgöl ilçesi Emcelli Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Ahmet Tosun, 7 yıl önce bağ evinin önünde olabilecek bir toprak kaymasını önlemek için farklı bir yöntem geliştirdi. Beton set duvar yerine maliyeti daha az olan üç tır dolusu ömrünü tamamlamış traktör ve kamyon lastiğiyle kale gibi bir duvar ören Tosun, hem evini korudu hem de geri dönüşüme örnek oldu.

Artık ömrünü tamamlayan ve kullanılamaz halde olan araç lastiklerinden kurduğu duvar sayesinde bağ evini tamamladığını kaydeden Tosun, "Bu duvarı yapmak için 3 tır dolusu lastik getirdim. Yetmeyince traktörlerle de çevreden uzunluğu 30 metre lastik getirdim. Evin önüne hem daha ucuz olduğu için hem de atık lastikleri değerlendirmek için bu duvarı ördüm" diyerek, lastiklerin aralarına çiçekler ve sebzeler ekerek duvarı da değerlendirdiğini anlattı. - MANİSA