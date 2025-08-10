Manisa'da 6,1 Büyüklüğünde Deprem: Vatandaşlar Panik İçinde Sokaklara Çıktı

MANİSA (İHA) – Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, Manisa merkez ve tüm ilçelerinde de hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar panik içinde sokaklara çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 19.53'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 11 kilometre derinlikte 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Manisa merkez ve tüm ilçelerinde hissedildi. Deprem anında vatandaşlar ev ve iş yerlerinden hızla dışarı çıkarken, kent genelinde korku dolu anlar yaşandı. Bazı vatandaşlar uzun süre dışarıda bekledi. Deprem anı güvenlik kameralarına ve cep telefonu görüntülerine de yansıdı.

Yetkililer, şu ana kadar Manisa'da can ve mal kaybına ilişkin olumsuz bir ihbarın bulunmadığını bildirdi. - MANİSA