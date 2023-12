Manisa'da 2 Çocuk Annesi Kadın Tır Şoförü

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 çocuk annesi Aysel Bakıray (33), eşinin 'kullanamazsın' demesi üzerine inat edip, aldığı tır ehliyetiyle direksiyon başına geçip, uzun yola çıkmaya başladı.

Pandemi döneminde tır şoförlüğü yapan eşi Ahmet Bakıray ile birlikte seferlere çıkan Aysel Bakıray, bir gün tırı kullanmak istedi. Eşi de hem ehliyetin yok, hem de 'kullanmasını bilmiyorsun' deyip, tır kullanmasına izin vermeyince Aysel Bakıray, sefer dönüşü eşinden habersiz sürücü kursuna yazıldı. Önce kamyon, daha sonra tır ehliyetini alan Aysel Bakıray, eşine sürpriz yaptı. Ehliyetini alan Aysel Bakıray, daha sonra eşiyle birlikte çıktığı seferlerde direksiyon sallamaya başladı. Uzun yolların sultanı Aysel kaptan, şimdi yollarda kendisini fark eden sürücülerin selamına korna çalarak karşılık vermeyi ihmal etmiyor.

"Eşimden habersiz ehliyetimi aldım"

Butik işi olduğunu belirten Aysel Bakıray, "Pandemi döneminde eşimle birlikte yola gitmiştim. Eşime 'bir kere sürebilir miyim?' dedim, ehliyetim olmadığı için 'hayır' dedi. Dönüşte onun haberi olmadan kursa yazıldım. İlk önce kamyon, daha sonra tır ehliyetimi aldım. Bu süreçte eşimin haberi yoktu ve ben SRC ve psiko teknik belgemi de aldım. Bunları alarak eşime sürpriz yaptım. İlk önce eşim çok şaşırdı ama sonra çok hoşuna gitti, gururlandı" dedi.

"Benim tır kullandığımı görenler çok şaşırıyor"

Şu an eşi ile birlikte hafta sonları yola çıktığını anlatan Aysel Bakıray, "Hakkari'ye kadar gittik. Doğu Anadolu olmak üzere Karadeniz, Akdeniz Bölgesine gidiyoruz. Şu an ağırlıklı Antalya'ya gidip geliyoruz. Eşim yorgun oluyordu, şimdi benim sayemde dinlenmeye başladı. Benim tır kullandığımı görenler gurur duyuyor, olumlu tepkiler alıyorum. Bu benim daha çok hoşuma gidiyor. Karadenizli olduğum için 'yapamazsın' dediklerinde daha çok inadına yapıyorum, daha da azimli yapıyorum çünkü ben babamın kızıyım. Güçlü ve çalışkan olmayı babamdan öğrendim. Şu an eşimle yola çıktığım için çok mutluyum ve keyifliyim. İnsanlar benim tırdan indiğimi görünce çok şaşırıyorlar. Bence kadın ve erkek cinsiyet ayrımı yapılmamalı. Kadınlar istedikten sonra her şeyi yapabilir" diye konuştu.

"Peşinden gidilecek cesaretin varsa bütün hayalleriniz gerçek olur" diyen Aysel Bakıray, "Şimdi eşimle birlikte Avrupa turları hayalimiz var. İş seyahatimize çift şoför olarak gitmek istiyoruz. Allah izin verirse bu hayalimizi 5 yıl içerisinde gerçekleştirmek hedefindeyiz" dedi.

"Ehliyeti önüme atınca çok şaşırdım"

Eşi Aysel Bakıray ile 16 yıldır evli olduğunu anlatan Ahmet Bakıray ise "Pandemi döneminde 'beni de yola götür' dedi. Bende bu isteğini geri çevirmedim. Yola götürdüm, şimdi ben hayır desem de benden önce tıra biniyor. Birlikte seferlere çıktık, tırı kullanmak istedi, bende 'ehliyetin yok' deyip izin vermedim. Arkadaşlar bana 'eşin ehliyete mi yazıldı?' dediklerinde, ben 'hayır' dedim, fakat benden habersiz ehliyete yazılmış. Tır ehliyetini alıp gelip, sürpriz yapıp önüme atınca çok şaşırdım. Şimdi birlikte yola çıkıyoruz. Her şeyi çok iyi öğrendi, Salihli'den, Antalya'ya kadar ben gözüm kapalı yatıyorum" dedi.

"Gözümüz hiçbir zaman arkada değil"

Aysel kaptanın eşine yardımcı olduğunu anlatan Hakan Türker de "Birlikte yola çıkıyorlar, eşi yorulduğu zaman direksiyon başına geçip, kadınlarını güçlendirecek hareketler yapıyor. Ahmet ve Aysel kaptan birlikte yola çıkıyor, hiçbir zaman gözümüz arkada kalmıyor. Aysel kaptan sektöründe çok başarılı. Allah her zaman yolunu açık etsin" diye konuşurken, Aysel Bakıray'ın kızları Alimenur ve Türkannaz Bakıray, anneleri ile gurur duyduklarını, bu işi her kadının yapamayacağını ancak annelerinin başardığını ifade ettiler. - MANİSA