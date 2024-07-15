Manisa'da 15 Temmuz Sancak Koşusu Büyük İlgi Gördü

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "15 Temmuz Sancak Koşusu", Manisa'da büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinlikte, 25 milli sporcu, 2 bin 500 metrelik parkuru "Demokrasi Bilinci, Elden Ele Taşınan Bir Bayrak Yarışıdır" sloganıyla tamamladı. Koşu, İzmir Caddesi'nden başlayarak Doğu Caddesi, Kuyumcular Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı güzergahını kapsayan yaklaşık 2 buçuk kilometrelik mesafede gerçekleştirildi. Ay yıldızlı sancağı elden ele taşıyan sporculara vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. Her 100 metrede bir sporcu sancağı devralarak koşuya devam etti. Koşunun son bölümünde ise özel sporculardan Muhammet Keskin, sancağı tekerlekli sandalyesiyle taşıyarak Cumhuriyet Meydanı'nda Manisa Valisi Enver Ünlü'ye teslim etti.

Bayrağı öperek teslim alan Vali Ünlü, daha sonra protokol üyeleriyle birlikte sporculara katılım belgelerini takdim etti ve sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. - MANİSA