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Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde 10 Kadın Trafik Zabıta Ekibi Göreve Başladı

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Kadın istihdamına önem veren Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde, trafik zabıta ekiplerinde görev yapacak olan 10 kadın personel göreve başladı. Yeni personellere trafik faaliyetleri konusunda eğitim verildi.

Kadın istihdamına önem veren Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde, 10 kadın trafik zabıta ekibi göreve başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kadın istihdamını önem veriyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla, trafik zabıta ekiplerinde göreve başlayan yeni personellerde kadın istihdamına öncelik verildi. Manisa sokaklarında görev yapacak olan yeni trafik zabıta personellerine İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Komiser Mustafa Ali Akgündüz tarafından trafik faaliyetleri konusunda eğitim verildi. Yönetim ve istihdam anlayışlarında kadınlara önem verdiklerine dikkat çeken Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Bu anlamda gerek yönetici kadrolarında, gerek sahada görev yapan ekiplerimiz de kadın personel istihdamına önem veriyoruz. Mesleki cinsiyet ayrımını ortadan kaldırarak, trafik zabıta, şoför gibi birçok istihdam alanında kadın personellerimiz görev yapıyor. Bu anlamda göreve başlayan yeni 10 kadın personelimiz aldıkları eğitimlerin ardından Manisa sokaklarında görev yapacak. Kadın personellerimizin de en az erkek personellerimiz kadar özveriyle çalışacağına inanıyorum. Her birine kolaylıklar diliyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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