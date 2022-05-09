Manisa Büyükşehir Belediye binası çölyaklılar için yeşil renge büründü - Haberler

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Manisa Büyükşehir Belediye binası çölyaklılar için yeşil renge büründü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Manisa Büyükşehir Belediye binası çölyaklılar için yeşil renge büründü

Manisa Büyükşehir Belediyesi, toplumsal ve bireysel olarak Çölyak farkındalığı oluşturmak ve Çölyaklı bireyler ile ailelerine yönelik olarak ihtiyaç duydukları alanlarda onlara destek olmak amacıyla 08 Mayıs Pazar gecesi Manisa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası ile Otel binasını yeşil...

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, toplumsal ve bireysel olarak Çölyak farkındalığı oluşturmak ve Çölyaklı bireyler ile ailelerine yönelik olarak ihtiyaç duydukları alanlarda onlara destek olmak amacıyla 08 Mayıs Pazar gecesi Manisa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası ile Otel binasını yeşil renkle aydınlattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ELELE Sağlık Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı işbirliği ile Çölyak hastalığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 08 Mayıs 2022 Pazar gecesi Belediye Hizmet Binası ile Otel binasını yeşil renge bürüdü. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bir tür ince bağırsak hastalığı olarak tanımlanan Çölyak'a toplumsal ve bireysel olarak farkındalık oluşturmak, Çölyaklı bireyler ile ailelerine yönelik olarak ihtiyaç duydukları alanlarda onlara destek olmak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası ile bitişiğindeki otel binasının yeşil renkle aydınlatıldığı belirtildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi, 09 Mayıs 2022 Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan Dünya Çölyak Günü etkinliklerinin ardından pazartesi gecesi de yeşil renkli aydınlatmaları ile Manisa'daki Çölyak farkındalığı etkinliklerine destek olacak. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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