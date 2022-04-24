Manga'dan Kocaelispor İçin Özel Şarkı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğüyle MaNga tarafından Kocaelispor için özel şarkı uyarlanıyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kentin markası Kocaelispor'un 56'ncı kuruluş yıl dönümü ve 24 Nisan Dünya İzmitliler günü sebebiyle tüm Kocaelispor camiasına ve vatandaşlara bir hediye hazırladı. Başkan Hürriyet'in öncülüğüyle ünlü müzik grubu MaNga, meşhur bir şarkısını Kocaelispor için yeniden uyarladı. Yakın zamanda tüm Kocaeli halkına duyurulacak olan meşhur şarkı heyecanla bekleniyor.