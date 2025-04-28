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Mandalina Yüklü Tır Devrildi, 2 Yaralı

Mandalina Yüklü Tır Devrildi, 2 Yaralı
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Afyonkarahisar'da devrilen tırda 25 ton mandalina ziyan oldu, kazada 2 kişi yaralandı.

Mandalina yüklü tır devrildi, 2 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen tırda yaklaşık 25 ton mandalina ziyan olurken, olayda 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Kırkpınar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.B., yönetimindeki 16 AYJ 616 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte T.Ç., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazada tırın dorsesinde taşıdığı yaklaşık 25 ton mandalina ise çevreye dağılarak ziyan oldu. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN - Yerel
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