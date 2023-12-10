Mandalina Satışı Maliyetine Yapılıyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi semt pazarında mandalina satan esnaf, müşteri yokluğundan dolayı maliyetine satış yaptığını ifade etti. Pazarcı esnafı, maliyetlerin yüksek olması ve müşteri eksikliği nedeniyle mandalinaları zararına sattıklarını belirtti.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi semt pazarında mandalina satan esnaf, müşteri yokluğundan maliyetine satış yaptığını ifade etti. Pazarcı esnafı Mehmet Petek "Şu an kurtarmıyor ama mecbur öyle veriyoruz. Dalında çürüyüp gidiyor mandalina. Maliyetler, mazot çok pahalı, işçilik çok pahalı. 4 tane işçi götürüyoruz 2 bin lira veriyoruz, bin lira da araba yakıyor 3 bin lira. Ancak masrafını kurtarıyor" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi semt pazarında mandalina satan esnaf, müşteri yokluğundan dolayı maliyetine satış yaptığını ifade etti.

"KURTARMIYOR MECBUR ÖYLE VERİYORUZ"

Mandalina satan pazarcı esnafı Mehmet Petek "Müşteri yokluğundan dolayı mandalina 5 lira. Bahçede 2 lira burada 5 lira. Toplama parasına işçi parasına veriyoruz mandalinayı. Dalında kaldı para etmedi mandalina. Şu an kurtarmıyor ama mecbur öyle veriyoruz. Dalında çürüyüp gidiyor mandalina. Maliyetler, mazot çok pahalı, işçilik çok pahalı. 4 tane işçi götürüyoruz 2 bin lira veriyoruz, bin lirada araba yakıyor 3 bin lira. Ancak masrafını kurtarıyor. Yapacak bir şey yok, dalında kaldı çürüyecek. Mecbur öyle satıyoruz" diye konuştu.