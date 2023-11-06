Mandalina Festivali İçin Geri Sayım Başladı

Menderes Belediyesi tarafından düzenlenecek Geleneksel Gümüldür-Özdere Mandalina Festivali 11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Yeni Türkü Grubu da festivalde sahne alacak.

Menderes Belediyesi tarafından Geleneksel Gümüldür-Özdere Mandalina Festivali 11-12 Kasım tarihleri arasında Gümüldür Eski Köy Meydanı'nda yapılacak. 2 gün boyunca mandalinaya dair her şeyin yer alacağı festival renkli görüntülere sahne olacak.

COŞKUYLA KUTLANACAK

Festival kapsamında çeşitli etkinlikler, ikramlar, yarışmalar, konserler, çocuk oyun parkurları ve çeşitli sürprizler katılımcılarla buluşacak. Etkinliğin ilk gününde çocuk koşusu, kortej yürüyüşü, Ersin şov, halk dansları, en iyi mandalina üreticileri yarışması, Kayıp Kaset konseri, yemek yarışması, sihirbaz gösterisi, Jef konseri ve Yüksel Arkan konseri olacak. Menderes Belediyesi Geleneksel Gümüldür-Özdere Mandalina Festivali'nin ikinci günü ise Ersin şov ile başlayacak. Ersin şov sonrası Ardy konseri gerçekleşirken konser sonrası müzikli balon şov ile çocuk yarışmacıların katılımıyla en iyi mandalina kostümü ve çılgın saç yarışması yapılacak. En iyi mandalina tatlısının da seçileceği festivalin ikinci gününde sihirbaz gösterisi, flemenko dans gösterisi, Gözde Buldaş konseri gerçekleşecek. Festival Yeni Türkü konseri ile son bulacak.

MANDİ VE MANDİLA FESTİVAL ALANINDA

Menderes Belediyesi Geleneksel Gümüldür-Özdere Mandalina Festivali'nin maskotları Mandi ve Mandila da festival alanında katılımcıları karşılayacak. Festivale katılanlar için çeşitli hediyeler hazırlayan Mandi ve Mandila sürprizleriyle festivale renk katacak.

"MANDALİNANIN CENNETİNE BEKLİYORUZ"

Festivali coşkuyla gerçekleştireceklerini ifade eden Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, " Menderesimizin önemli ürünleri arasında yer alan satsuma mandalinasının tanıtımına yönelik gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız kapsamında her yıl düzenlediğimiz ve gelenekselleşen Gümüldür Özdere Mandalina Festivalimizi 11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştireceğiz. 2 gün boyunca mandalinaya dair çeşitli ürünler ve etkinlikler festivalimizde yer alacak. Mandalinanın cennetinde gerçekleşecek festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.