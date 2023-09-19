Mandalina Aydın'daki semt pazarındaki tezgahlarda yerini aldı

Aydın'da mevsimin ilk mandalinası pazar tezgahlarında yerini alırken, Salı pazarında mandalinanın kilosu 30 TL'den satışa sunuldu.

Eylül ayının gelmesi ile tezgahlardan yavaş yavaş yaz meyve ve sebzeleri kalkıyor. Yerini sonbahar meyve ve sebzeleri alıyor. Sonbaharın habercisi mandalina da tezgahlarında yerini almaya başladı. Salı pazarında C vitamini yönünden zengin olan mandalinanın kilosu 30 TL'den satılmaya başlandı.

Pazar esnafı Süleyman Keskin, "Kış aylarının vazgeçilmez meyvesi mandalinamız tezgahlarda yerini aldı. Turunçgiller ailesinden olan mandalina, ılıman iklimlerde yetişmektedir. Karbonhidratlar bakımından zengin bir meyve olan mandalina, bunun yanında bol miktarda lif ve protein içerir. Ayrıca E ve C vitamini açısından da oldukça zengindir. Kilosu 30 TL'den satılıyor, ancak sıcakların devam etmesi dolayısıyla beklenen ilgi pek yok" dedi. - AYDIN