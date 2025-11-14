Manavgat, Türkiye'nin Turizminde Lokomotif Olmayı Sürdürüyor

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, 2025'in ilk 9 ayında Türkiye genelinde gerçekleşen 120 milyon yabancı gecelemenin yaklaşık yüzde 20'sinin Manavgat'ta yapıldığını söyledi.

Turizm Databank verilerine göre, Manavgat 24 milyon geceleme ile İstanbul, Muğla, Aydın ve İzmir gibi turizmde öncü illeri geride bırakarak, Antalya'dan sonra Türkiye genelinde en fazla geceleme yapılan destinasyon oldu. Antalya'nın ilçeleri arasında da açık ara lider konumda olan Manavgat yüzde 19,9'luk pay ile Alanya'yı (yüzde14,8) ile Kemer'i (yüzde 9,8) ile ve Serik'i (Belek) (yüzde 9,3) gibi güçlü turizm merkezlerini geride bıraktı. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, 2025'in ilk 9 ayında Türkiye genelinde gerçekleşen 120 milyon yabancı gecelemenin yaklaşık beşte birinin Manavgat'ta yapıldığını açıkladı. Başkan Güngör, Manavgat'ın güçlü konaklama altyapısı, doğal güzellikleri, kültürel zenginliği ve çeşitlenen turizm alternatifleri ile ülke turizminin gerçek yükünü omuzlayan, fark oluşturan bir destinasyon olduğunu vurguladı.

Manavgat turizmde lokomotif konumunu sürdürüyor

Manavgat'ın yıllardır Türkiye turizminin lokomotifi konumunu güçlendirdiğini vurgulayan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, 2025 yılı itibarıyla ilçede elde edilen 24 milyon gecelemenin, Manavgat'ın sahip olduğu turizm potansiyelinin somut bir göstergesi olduğunu söyledi. Güngör, "Bu başarı, turizmi sadece bir konaklama faaliyeti olarak görmeyip, deneyim, kültür, doğa ve misafirperverliği bir araya getiren bütüncül bir anlayışla yönettiğimizin kanıtıdır. Manavgat'ı sürdürülebilir turizm anlayışıyla geliştirmeye devam ederken hem yerel ekonomiye değer katıyor hem de ülkemizin turizmdeki itibarını artırıyoruz" ifadelerini kullandı. Güngör sözlerini şöyle sürdürdü: "Manavgat'ın başarısı tesadüf değildir; yerel işletmelerimizin turizme olan katkısı ve kültürel mirasımızın korunması, ilçemizi ulusal ve uluslararası platformda öne çıkardı. Bu başarı yalnızca sayısal büyüklükle ölçülemez; turistlerin kentimizden aldıkları deneyimlerin kalitesi ve tekrar ziyaret oranları, Manavgat'ın sürdürülebilir bir turizm destinasyonu olduğunu gösteriyor."

Turizmde deneyim ve çeşitlilik

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat'ı ziyaret eden turistlerin ilçeden sadece keyifli bir tatil değil, aynı zamanda kültürel, doğa ve gastronomi deneyimleriyle ayrılmasının en önemli kriterleri arasında olduğunu vurguladı. Güngör, "Bu anlayışla hareket ederek turizmin çeşitlenmesini ve derinleşmesini sağlıyoruz. Manavgat'ta her ziyaretçi, Türkiye'nin kültürel ve doğal zenginliğinin bir parçasını deneyimliyor. Bu vizyonla çalışmaya devam ederek hem turizm kalitesini hem de çeşitliliği artırarak turizm gelirini yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.

Manavgat'ın turizm başarısında emeği geçenlere teşekkür

Başkan Güngör, Manavgat'ın turizmde elde ettiği başarıda en büyük payın turizm yatırımcıları ve Manavgat iş dünyası ait olduğunu belirterek, bu başarıya katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Güngör, "Manavgat'ın bugün turizmde ulaştığı konum, son yıllarda sektöre çok önemli katkılar sağlayan başta Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere, yıllardır özveriyle çalışan, yatırım yapan ve ilçemizi dünya turizminin önemli merkezlerinden biri haline getiren üyelerimizin gayretiyle mümkün olmuştur. Turizmin her alanında emek veren tüm işletmecilerimize ve yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte bu başarıyı daha da ileriye taşıyacağız" dedi. - ANTALYA