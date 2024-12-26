Manavgat'ta Trafik Kazası: Yaya Yaralandı

Hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir yaya yaralandı. Hafif ticari aracın çarptığı yayanın, kırmızı ışıkta geçtiği belirlendi.

Kaza, Antalya Caddesi'nden Demokrasi Bulvarı istikametine seyir halinde olan Emrullah İspir'in kullandığı 26 BP 076 plakalı hafif ticari aracın, Demokrasi Bulvarı girişindeki yaya geçidinden geçmeye çalışan Ramazan K'ya çarpması sonucu meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle yaya yola savrularak yaralandı.

Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, Ramazan K'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ramazan K'nın kırmızı ışık ihlali yaptığı ve kazanın bu nedenle meydana geldiği belirtildi.

Sürücüden duyarlı davranış

Kaza sonrası araç sürücüsü Emrullah İspir, yaralı ambulansa alınana kadar olay yerinde yaralıya yardım etti. Daha sonra aracına binerek olay yerinden ayrılan sürücünün, araçta bulunan çocuğunu eve bıraktığı ve ardından hastaneye giderek yaralının yanına ulaştığı öğrenildi.