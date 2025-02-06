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Manavgat'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Manavgat'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 Karayolu'nda meydana gelen kazada, iki araç çarpıştı. Trafik ışıklarının çalışmadığı belirtilen kazada, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Manavgat- Antalya D-400 Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında Antalya istikametine gitmekte olan Abdullah O.'un kullandığı 07 BVP 938 plakalı araç, Çolaklı Mahallesi kavşak sisteminde Ayşegül Y.'nin kullandığı 07 ADA 857 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sırasında trafik ışıklarının çalışmadığı belirtilirken yaralılardan 07 ADA 857 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Sultan Y. ve 07 BVP 938 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ali O. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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