Manavgat'ta otomobil ve tur aracı çarpıştı: 5 yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobilin tur aracına çarparak meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 3 Alman turist bulunuyor.

Manavgat'ta otomobil tur aracına böyle çarptı: 5 yaralı

ANTALYA - Manavgat 'ta otomobille tur aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü Alman turist 5 kişi yaralandı

Kaza ; Manavgat ilçesi Evrenseki Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kumköy istikametine seyir halindeki Hülya A.'ın kullandığı 07 LKP 28 plakalı otomobil kavşak sisteminde oteller arasındaki yoldan caddeye çıkan Şükrü İ.'nin kullandığı 07 AEV 458 plakalı tur aracına yandan çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada 07 LKP 28 plakalı otomobil sürücüsü Hülya A. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Burcu A. ile tur aracında yolcu olarak bulunan Stefan Zellmer, Luca Marvın Merlıng ve Helena Longen isimli Alman turistler yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi, Özel Side Anadolu Hastanesi ve Özel Akdeniz Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - Yerel
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