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Manavgat'ta kanserli çocuklar için çoraptan bebek etkinliği

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde MAYDER çatısı altında etkinlikler düzenleyen Rusya, Ukrayna, Moldova ve Azerbaycanlı yerleşik yabancılar 'bir çorap bir bebek bin gülücük etkinliği' kapsamında hasta çocuklar için çoraptan bebek dikiyor. Kanserli çocuklar için çoraptan bebek yapan kadınlar Manavgat'tan barış mesajı verirken en büyük ve ortak dileklerinin ülkeleri arasındaki savaşın bir an önce sona ermesi ve ülkelerine gönül rahatlığı içerisinde gidip gelebilmeleri olduğunu dile getirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde MAYDER çatısı altında etkinlikler düzenleyen Rusya, Ukrayna, Moldova ve Azerbaycanlı yerleşik yabancılar 'bir çorap bir bebek bin gülücük etkinliği' kapsamında hasta çocuklar için çoraptan bebek dikiyor. Kanserli çocuklar için çoraptan bebek yapan kadınlar Manavgat'tan barış mesajı verirken en büyük ve ortak dileklerinin ülkeleri arasındaki savaşın bir an önce sona ermesi ve ülkelerine gönül rahatlığı içerisinde gidip gelebilmeleri olduğunu dile getirdi.

Manavgat'ta yaşayan yerleşik Rusya, Ukrayna, Moldova ve Azerbaycanlı kadınlar, kısa adı MAYDER olan Manavgat Kültür ve Yaşam Derneği tarafından düzenlenen "Bir Çorap, Bir Bebek, Bin Gülücük" etkinliğinde bir araya gelerek, kanserli çocuklar için çoraptan bebek yapıp, çocukların yüzlerinde gülücükler oluşturmayı hedefliyor. Etkinlikte yer alan kadınların en büyük dileği ise Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce durması.

Bebekler bir buçuk ay sonra çocuklara dağıtılacak

Etkinliğin kanserli çocuklar yararına düzenlendiğini, ülkeleri arasında devam eden savaşa rağmen Manavgat'ta ikamet eden Rus ve Ukraynalı kadınların ortak bir amaç için bir araya geldiğini belirten MAYDER Başkanı Ezgi Bahçealtı "Bir Çorap, Bir Bebek, Bin Gülücük' etkinliği kapsamında, derneğimizde bulunan yabancı bayanlarla birlikte çocuklarımıza oyuncak almak yerine, onlara kendi ellerimizle sevgimizi aktarmayı tercih ettik. Çoraptan bebekler yapıyoruz. Keçeden bebekler, oyuncaklar yapıyoruz. Gözlerine kadar kendimizi işliyoruz. Dudak, ağız, göz her şeyi bize ait. Tahmini bir çoraptan bebek, 20-25 dakika süslemeleriyle birlikte bitmiş oluyor. İlmek ilmek işlediğimiz bu bebekleri, yaklaşık bir buçuk ay sonra hastanelerde çocuklarımıza dağıtacağız" dedi.

En büyük dilekleri, savaşın bitmesi

Etkinliğin her safhasında yer alan Baba Türk anne Moldovalı Aysen Demirbaş, Eşi Ukraynalı kendisi Rusya vatandaşı Anastasia Stefanya Podgornova ve Ukrayna vatandaşı Irina Pipich çocuklar için böyle anlamlı bir etkinliğin parçası oldukları için çok mutlu olduklarını belirtirken, en büyük dileklerinin Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın en kısa sürede sona ermesi ve ülkelerine gönül rahatlığı içerisinde gidip gelerek aileleri ve yakınları ile görüşmek olduğunu dile getirdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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