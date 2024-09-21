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Manavgat'ta Hobi Bahçesinde Muz ve Zeytin Hasadı Yapıldı

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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Gençlik Merkezi bünyesinde bulunan hobi bahçesinde muz ve zeytin hasadı gerçekleştirildi. 35 kiloyu geçen muz dalı dikkat çekti.

Manavgat'ta hobi bahçesinde zeytin ve muz hasadı

ANTALYA - Antalya'da Gençlik Merkezi bünyesinde oluşturulan hobi bahçesinde muz ve zeytinin hasadı yapılırken, 35 kiloyu geçen muz dalı herkesin dikkatini çekti.

Manavgat ilçesinde bulunan Gençlik Merkezi hobi bahçesinde yetiştirilen muz ve zeytinin hasadı yapıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya "Manavgat Gençlik Merkezi olarak, gençlerimiz için merkezimizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bahçemizdeki seramızda muz, zeytin yetiştiriyor ve ayrıca tavuklarımız ile civcivlerimize de ev sahipliği yapıyoruz. Gençlerimizin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için bahçemizi güzelleştirdik. Duvarlarda peyzaj çalışması yaptık, güzel çiçekler ektik. Böylece gençlerimiz, ders çalışırken ve dinlenirken huzurlu bir ortamda vakit geçirebilecekler. Ayrıca bahçemize bir plaj voleybolu sahası inşa ettik. Gençlerimiz, bu sahada istedikleri zaman randevu alarak spor yapabiliyor. Gençlik merkezimizdeki spor salonu da spor kulüplerimizin ve gençlerimizin hizmetine sunulmuş durumda. Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak amacımız, gençlerimizin ve sporcularımızın her zaman yanında olmak. Bu doğrultuda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Manavgat'ta Hobi Bahçesinde Muz ve Zeytin Hasadı Yapıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - Yerel

Manavgat Gençlik Antalya Zeytin Tarım Yerel Yaşam Spor

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