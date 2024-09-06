Manavgat'ta Elektrik Kesintisi Esnafı İsyan Ettirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki iki caddede 3 gündür yaşanan elektrik kesintileri, kasapları ve dondurmacıları isyan ettirdi. Bazı esnaf, iş yerlerini aydınlatmak için seyyar jeneratör kullanırken, ürünleri zarar görenler ise "Etlerimiz koktu, dondurmalarımız eridi" diyerek tepkisini dile getirdi.

Manavgat Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesi ve Hükümet Caddesi'nin bir bölümünde 36 saattir yaşanan elektrik kesintisi esnafı isyanı noktasına getirdi. Cadde üzerinde bulunan restoranlar başta olmak üzere iş yerlerinin birçoğu iş yapamaz duruma gelirken, kasap dükkanında etler atıldı ve kokudan dükkanlara girilemedi. Eczanede ilaçların bozulma aşamasına geldiği bildirilirken, bazı esnaf da jeneratörle iş yerlerinin aydınlatmasını sağlamaya çalışıyor. Esnaf isyan noktasına geldiklerini, zararlarının çok büyük olduğunu, aradığı yetkililerin ise elektriğin ne zaman geleceği konusunda çelişkili cevaplar verdiğini ve 36 saat geçmesine rağmen hala bir çözüm bulamamasının düşündürücü olduğunu belirtti.

Bölgenin bir turizm bölgesi olduğunu belirten esnaf, bunun turizm bölgesine yakışmayan bir durum olduğunu dile getirdi.

"Vitrindeki etlerin tamamı bozuldu ve attık"

Hisar Caddesi üzerinde kasabı bulunan Osman Kardeş, 36 saattir elektriğin olmaması nedeniyle zararlarının çok büyük olduğunu belirterek, "Vitrindeki etlerin tamamı bozuldu ve attık. İş yerine kokudan girilemiyor, müşterilerimize de cevap veremiyoruz. Zararımız çok büyük. Bunu da kimin karşılayacağını bilmiyoruz. Yetkililerden bir an önce elektriğin tekrar gelmesi için yardım bekliyoruz" dedi.

Dondurma satan bir esnaf da yaşanan kesintiden dolayı dondurmaların eridiğini ve mağduriyet yaşadığını söyledi.

Diğer taraftan, Alanya'dan gelen arıza bulma aracı ve arıza ekipleri arızanın meydana geldiği yerleri belirleyerek arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. - ANTALYA