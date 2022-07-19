Manavgat Atabem'de Dersler Başladı
ANKA - Yerel
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür ve Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) yaz dönemi kursları Manavgat’ta başladı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür ve Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) yaz dönemi kursları Manavgat'ta başladı.
ATABEM yaz kursları, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı. İlçede dokuz farklı branşta yürütülen yaz kurslarında, 153 öğrenci ders başı yaptı. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler; İngilizce, matematik, Türkçe, fen bilimleri, hızlı okuma, resim, karakalem, halk oyunları ve satranç eğitimi alıyor.
ANKA / Yerel