Manavgat Anaokulu'nda Yerli Malı Haftası Coşkusu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Manavgat Anaokulu Okul Aile Birliği tarafından okul bahçesinde 'Manavgat Anaokulu Bahçe Pazarı' adı altında Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen panayır semt pazarını aratmadı. Tezgahlarda satılan ürünleri temin eden ve alıcı olarak da etkinliğe katılan aileler, "Gel vatandaş gel mor lahanaya gel, Param olsa da ben alsam, sadece 50 TL" diye satış yapan çocuklarıyla gurur duydu.

Manavgat Anaokulu Bahçesi; kurulan tezgahlar, tezgahlardaki sebze-meyveler ve ellerinde ürünlerin fiyatının yazılı olduğu etiketlerle satış yapmaya çalışan minik öğrencilerle tam anlamıyla bir semt pazarına dönüştü.

'Manavgat Anaokulu Bahçe Pazarı' adı altında Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen panayırda satış yapan öğrencilere Okul Aile Birliği Başkan ve yönetimi ile bazı öğretmenler de eşlik ederken, çocuklarının sattığı ürünleri temin eden veliler, arkadaşlarıyla birlikte etkinliğe katılarak alışveriş yaptılar.

Minik öğrenciler pazarcılara taş çıkarttı

Ellerinde ürünlerin fiyatlarının yazılı olduğu etiketleri taşıyan öğrenciler, vatandaşları ürün almaları için tezgahlarına davet ederken yılların pazarcılarına taş çıkarttılar. Elindeki etikette 50 TL ibaresi bulunan küçük kız "Gel vatandaş gel Mor Lahanaya gel. Sadece 50 TL. Param olsa da ben de alsam" sözleri, herkesin dikkatini çekti. - ANTALYA