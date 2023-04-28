Mamak'ta Türkiye-Kazakistan Dostluk Parkı açıldı

Ankara Mamak Belediyesi tarafından Türkiye Kazakistan Dostluk Parkı geniş bir katılımla açıldı.

Mamak Belediyesi tarafından Durali Alıç Mahallesi'nde inşa edilen Türkiye Kazakistan Dostluk Parkı geniş bir katılımla açıldı. Mamak Belediyesi Mehter Takımı ve Kazakistan gösteri grubu tarafından açılışa özel gösteriler düzenlendi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile Kazakistan Meclis Başkanı Koshanov Yerlan Jakanuly ve Kazakistan Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev katıldı.

Açılış çerçevesinde konuşan Şentop, "Dili, inancı, ataları, tarihi ile bir olan Türkiye-Kazakistan arasındaki bağları güçlendirmek için atılan her adım bize mutluluk vermektedir. 1991'de Kazakistan'ın bağımsızlığından beri ilerleyen ilişkilerimize kardeşlik bilinci yol vermiştir. Kazakistan'ın sevincini kendi sevincimiz olarak bildik, kederini kendi kederimiz gibi gördük ve hissettik. Türkiye olarak yaşadığımız deprem felaketinde bize dost elini uzatan Kazakistan'ın gösterdiği destek bizim için çok kıymetlidir. Kardeşlik bağlarımız birlikte iş yapma ve başarma azmi ile güç kazanıyor, iş birliğimiz; manevi yakınlığımız ve ortak mirasımız üzerinden temelleniyor. Kazakistan'ın manevi başkenti olan Türkistan'da Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesini ziyaret ederken duyduğumuz manevi heyecanı, Kazakistan'dan gelen dostlarımız da Hacı Bayram ve Eyüp Sultan'ı ziyaret ederken duymaktadır. Enerji ve savunma sanayi alanında yaptığımız işbirliği ülkelerimizin tam bağımsız duruşuna güç katmaktadır" diye konuştu.

"Yaşasın dostluğumuz"

Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov ise "Türk Mehter takımının gösterisi, sadece Türk vatandaşlarının değil bizim de ruhumuzu yükselten bir müzik oldu. Bu ziyaretimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına denk geldi, Türkiye'nin 100'üncü yılını kutluyorum. Sizin başarınız bizim başarımızdır. Sayın Şentop ile ikili görüşme yaptığımızda diplomatik ilişkilerimiz 30 yıl oldu ama Türk ve Kazak halkı arasındaki ilişki binlerce sene geriye gitmektedir. Biz sizin gibi dostlarımız ile hep güçlü oluruz. Yaşasın dostluğumuz" açıklamasında bulundu.

"Parkımızın, Türkiye Kazakistan dostluğunun nişanelerinden biri olarak Güzel Mamak halkımıza hayırlı olmasını diyorum"

Mamak Belediye Başkanı Köse ise "Türkiye Kazakistan Dostluk Parkımızın en önemli bölüm Bilge Kağan, Kül Tigin ve Tonyukuk kitabelerinin olduğu bölümdür. Parkımız tarihi atmosferinin yanı sıra, büyükler için nefes alma çocuklar için oyun oynayabilecekleri geniş bir alandan oluşmaktadır. Dede Korkut, Boğaç Han hikayesinde, 'Sağlık ve devletini Hak artırsın, Tanrının yandırdığı mumun yanadursun, Kadir Tanrı seni namerde muhtaç etmesin' diye dua eder. Cenabı Allah'tan, devletlerimizi baki kılmasını, devlet başkanlarımızın sağlığını koruyarak başımızdan eksik etmemesini diliyorum. Cenab-ı Allah kıyamete kadar devletlerimizi baki kılsın. Parkımızın, Türkiye Kazakistan dostluğunun nişanelerinden biri olarak Güzel Mamak halkımıza hayırlı olmasını diyorum" dedi. - ANKARA