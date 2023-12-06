Mamak Belediyesi 40'ıncı yılını kutluyor

ANKARA - Mamak Belediyesi 40'ıncı yılını " Mamak'a Değer Katanlar Ödül Töreni" ile kutladı.

Mamak Belediyesinin kuruluşunun 40'ıncı yılını nedeniyle " Mamak'a Değer Katanlar Ödül Töreni" düzenlendi. Törene Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Kazakistan Büyükelçisi Sapiyev Yerkebulan Onalbekuly, çeşitli üniversitelerden akademisyenler ve Mamaklılar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından bazı sanatçılar sahne aldı. Ödül töreninden önce konuşma yapan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Mamak Belediyesi olarak 40'ıncı yılımızın içerisindeyiz. İnşallah nice yıllara diyorum. Bu vatanda bin yıldır varız. İnşallah ezanımız kıyamete kadar yankılansın bu topraklarda, bayrağımız kıyamete kadar dalgalansın, milletimiz kıyamete kadar var olsun ve devletimiz kıyamete kadar varlığını sürdürsün. Güzel Mamak ilçemiz 1983 yılında ilçe olmuştur. Güzel Mamak'ımızın bu 40 yılda geçirdiği dönüşümü kısa bir video ile anlatmaya çalıştık. Ankara'mızın merkez ilçelerinden birisi olan Mamak, antik çağlardan beri yerleşim merkezi olarak tarihte yerini almıştır. Anadolu'nun İslamlaştığı ve Türk yurdu haline geldiği dönemde yapılan akınlarda şehit olan Hüseyin Gazi hazretlerinin adının da anıldığı Hüseyin Gazi Tepesi ile de bilinen çok özel bir ilçemizdir. Anadolu Selçuklu döneminde Oğuz Türkmen boylarının yurdudur bizim ilçemiz" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Köse'nin konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Ödül almaya hak kazanan kişiler ödüllerini Belediye Başkanı Köse ve İlçe Kaymakamı Sırmalının elinden aldı.