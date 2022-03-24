Mamak Belediye Başkanı Köse: "Ben de taksicilik yaptım" - Haberler

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Mamak Belediye Başkanı Köse: "Ben de taksicilik yaptım"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Mamak Belediye Başkanı Köse:

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Hacettepe Üniversitesi'nde okurken aynı zamanda takside çalışıyordum. Bir taraftan Fizik Mühendisliğinin zorluğunu, diğer taraftan da taksiciliğin zorluğunu yaşadım" dedi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, " Hacettepe Üniversitesi'nde okurken aynı zamanda takside çalışıyordum. Bir taraftan Fizik Mühendisliğinin zorluğunu, diğer taraftan da taksiciliğin zorluğunu yaşadım" dedi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Abidinpaşa'da bir taksi durağını ziyaret etti. Taksicilerle görüşen Başkan Köse, sokağın nabzını tuttu. Taksicilerin görüşlerini, taleplerini dinledi. Taksicilerle sohbeti sırasında kendi öğrencilik yıllarından bahseden Murat Köse, "Ben de Hacettepe Üniversitesi'nde okurken aynı zamanda takside çalışıyordum. Bir taraftan Fizik Mühendisliğinin zorluğu diğer taraftansa taksiciliğin zorluğunu yaşadım" dedi. Dört yıla yakın taksicilik yaptığını söyleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse "Zor meslek taksicilik. Allah yardımcınız olsun" diyerek duygularını ifade etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen sohbetin ardından taksiciler, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, zaman zaman taksi duraklarını ziyaret ederek, halkın taleplerini isteklerini dinliyor ve sokağın nabzını tutuyor. Taksiciler, Başkan Köse'nin ziyaretinden memnuniyetlerini dile getirdi. - ANKARA

Mamak Belediye Başkanı Köse: Ben de taksicilik yaptım

Mamak Belediye Başkanı Köse: Ben de taksicilik yaptım

Mamak Belediye Başkanı Köse: Ben de taksicilik yaptım

Mamak Belediye Başkanı Köse: Ben de taksicilik yaptım

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hacettepe Üniversitesi, Taksi, Yerel, Haberler

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