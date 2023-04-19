Maltepeli Çocuklar, Tatilde Hem Eğleniyor Hem Öğreniyor

Maltepe Belediyesi, Maltepeli çocuklar için ara tatilde Çocuk Şenliği ve Bilim Atölyesi düzenledi.

Maltepe Belediyesi, Maltepeli çocuklar için ara tatilde Çocuk Şenliği ve Bilim Atölyesi düzenledi.

Her tatil döneminde geleneksel hale gelen Çocuk Şenliği, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde devam ediyor. Ücretsiz düzenlenen şenliğin üçüncü gününde Tiyatro Çisenti, "Canan ve Afacan Evde" isimli oyunuyla sahne aldı. Ünsal Sicilli'nin yazıp yönettiği müzikli oyunda iki kardeşin öyküsüne yer verildi. Oyunda rol alan Arda Çoban, Barış Dizer, Gülşah Kaga ve Nil Gül sahne performanslarıyla minik izleyicilerin beğenisini topladı.

Şenlik kapsamında bugün de "Eğlence Dünyası" isimli oyun, minik izleyicilerin karşısına çıkacak.

HEM EĞLENİYOR, HEM ÖĞRENİYORLAR

Tatil programı kapsamında Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde de eğlenceli bilim atölyesi gerçekleştiriliyor. Etkinlikte çocuklar, uzman öğretmenleri ile hem deneylerle bilimsel gerçekleri öğreniyorlar hem de eğleniyor.