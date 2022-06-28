Maltepe Parkı'nda çalışmalar yeniden başlıyor

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Ahmet Yakupoğlu ( Maltepe ) Parkı imalatının birkaç gün içinde yeniden başlayacağını ifade ederek, vatandaşlara sabırlarından dolayı teşekkür etti.

İmalat aşaması geçici bir süre duran Ahmet Yakupoğlu Parkı'nda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, çalışmaların bu hafta içinde yeniden başlayacağını ifade etti. Parkın, Kütahya'ya yakışan bir şekilde imal edileceğini ifade eden Başkan Işık, "Şehrimizin güzide parklarından olan halk arasında Maltepe Parkı olarak bilenen Ahmet Yakupoğlu Parkındayız. Parkımızda, piyasa dalgalanması öncesinde imalat başlamıştı. Yüklenici firmamız bu süreçte bazı malzemelerin temininde tedarik sıkıntısı yaşadığı için ara verilmişti. Birkaç gün içinde parkımızdaki imalat çalışmaları devam edecek. Özellikle Maltepe Mahallemizde yaşayan sakinlerimiz başta olmak üzere bazı hemşehrilerimizin 'park ne zaman bitecek' diye bize yönelttiği sorular gereği bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettik. Kendilerinden özür diliyoruz. Elimizde olmayan sebeplerle bir ara vermek zorunda kalmıştık. En kısa süre içinde parkımızı tamamlayıp şehrimizin hizmetine sunacağız. Çok güzel bir park olacak. Sabırlarından dolayı tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel