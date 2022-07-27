Maltepe 'Muharrem ayı'na hazır

Yaklaşan Muharrem ayı orucu öncesi hazırlıklarını tamamlayan Maltepe Belediyesi, 6 noktada 10 bin kişiye aşure dağıtacak. Ayrıca inanç turları düzenleyecek olan belediye, çeşitli yardımlarda da bulunacak.

Maltepe Belediyesi, yaklaşan Muharrem orucu öncesi hazırlıklarını tamamladı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nce aşure gününde 6 ayrı noktada 10 bin kişiye aşure dağıtılacak. Ayrıca Muharrem'in başladığı günden sonuna kadar Garip Dede Türbesi, Karacaahmet Sultan Dergahı, Erikli Baba Dergahı ve Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'ne inanç turları düzenlenecek. - İSTANBUL