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Maltepe Metro İstasyonunda Reklam Panosu Düşmesi: Kadın Yaralandı

Maltepe Metro İstasyonunda Reklam Panosu Düşmesi: Kadın Yaralandı
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Kadın, Maltepe metro istasyonundaki yürüyen merdivenlerde üzerine düşen reklam panosu nedeniyle yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe metro istasyonunda yürüyen merdivenlerde üzerine reklam panosu düşen kadın yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, işten evine gitmek için Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nı kullanan Güner Yertek, Maltepe istasyonunda indikten sonra yürüyen merdivenlere geçti. Merdivenlerden çıktığı sırada reklam panosunun üzerine düşmesi sonucu Güner Yertek başından yaralandı. Yertek, sorumlular hakkında şikayetçi olurken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının yürüyen merdivenlerden çıktığı sırada reklam panosunun bir anda düştüğü yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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