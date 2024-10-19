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Maltepe'deki Ayiş Gemisinin Parçalama İşlemi Başladı

Maltepe'deki Ayiş Gemisinin Parçalama İşlemi Başladı
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Maltepe açıklarında karaya oturup batan Ayiş isimli geminin parçalama işlemlerine başlandı. İhale sonucunda 2 milyon TL karşılığında kazanan firma, dalgıçlar yardımıyla geminin parçalarını denizden çıkarıyor. Parçalanan malzemeler geri dönüşüm için Karabük'e taşınacak, böylece sahil hattında güvenli bir alan oluşturulması hedefleniyor.

Maltepe'de şiddetli fırtına nedeniyle karaya oturan ve zamanla bir kısmı batan Ayiş isimli geminin parçalama işlemine başlandı. Çalışmalar havadan görüntülendi.

Geçmiş yıllarda lodos fırtınası nedeniyle Maltepe açıklarında karaya oturan ve batan Ayiş isimli kuru yük gemisi, yaklaşık 2 yıllık hukuki süreç sonunda geri dönüşüm için parçalanmaya başlandı. Açılan ihale, 2 milyon TL karşılığında sonuçlanarak kazanan firma geminin parçalama işlemlerini üstlendi. Geminin parçaları, dalgıçlar yardımıyla denizin altında kesilip çıkarılıyor. Parçalama çalışmaları havadan görüntülendi.

Parçalanan gemi malzemelerinin Karabük'e taşınarak geri dönüşüme kazandırılıp çelik üretiminde değerlendirileceği öğrenildi. Çalışmalar tamamlandığında, geminin batık haliyle oluşturduğu tehlikelerin giderilmesi ve sahil hattında daha güvenli, estetik bir alan oluşturulması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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