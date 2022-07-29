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Maltepe'de yüksek LGS başarısı

Maltepe'de yüksek LGS başarısı

Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Eğitim Merkezi öğrencilerinin yüzde 76'sı LGS sonuçlarıyla Anadolu Liseleri'ne yerleşti.

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Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Eğitim Merkezi öğrencilerinin yüzde 76'sı LGS sonuçlarıyla Anadolu Liseleri'ne yerleşti.

Maltepe Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü'ne bağlı Cumhuriyet Eğitim Merkezi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarında yüksek başarı oranı yakaladı. Cumhuriyet Eğitim Merkezi'nde LGS'ye hazırlanan öğrencilerden yüzde 76'sı hedefledikleri liselere yerleşmenin mutluluğunu yaşadı.

Uzman kadroyla hazırlandılar

Cumhuriyet Eğitim Merkezi'nde 8. sınıf öğrencilerine yıl boyunca eğitim, sınav ve rehberlik hizmeti sunuldu. Merkezde, uzman eğitim kadrosuyla öğrencilere Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce dersleri verildi. Deneme sınavlarıyla öğrenciler bilgi ve becerilerini ölçme, sınav tecrübesi kazanma olanağı buldu. Açıklanan LGS yerleştirme sonuçlarına göre öğrencilerin yüzde 76'sı Anadolu Lisesi, yüzde 21'i Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yüzde 3'ü Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne yerleşti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Maltepe Belediyesi Anadolu Lisesi Cumhuriyet LGS Yerel Haberler

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