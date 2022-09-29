Maltepe'de 'Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu' uygulamasıyla okul önlerindeki yaya şeritleri kırmızıya boyandı. Durdurulan araç sürücülerine yaya önceliğine ilişkin bilgiler aktarıldı. Broşürler dağıtıldı.

Maltepe'de kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla okul önlerindeki yaya şeritleri kırmızıya boyandı. Uygulamaya katılan Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, yaya şeridini kırmızıya boyadı. Uygulamaya Kaymakam Tiryaki'nin yanı sıra Maltepe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu ve öğrencilerde katılım sağladı. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücüler durdurularak konuya ilişkin bilgilerin aktarıldığı broşürler dağıtıldı. Etkinlikte, öğrenciler ellerinde bayraklar ve pankartlarla yaya geçitlerinde yayaların geçiş önceliğine dikkat çekti.

"Yaya geçitleri çok önemli"

Konuya ilişkin konuşan Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, "Yaya geçitleri çok önemli. Vatandaşlar yolun karşısına geçerken öncelik yayanın. Bu konularda yaşanılan sorunların tespit edilmesiyle İçişleri Bakanlığımızın önderliğinde yayanın önceliğine ilişkin farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. 'Yaya Geçidi Kırmızı Çizgimizdir' gibi çeşitli projeler uygulamıştık. Bugün bizlerde tüm ülkede olduğu başlayan eş zamanlı Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu' uygulamasını Maltepe'de gerçekleştirdik" dedi. - İSTANBUL