Maltepe'de "Türk Halkları ve Amerikan Yerlileri Kültür Köprüsü Konferansı" Başladı

Maltepe Belediyesi ve Turan Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Türk Halkları ve Amerikan Yerlileri Kültür Köprüsü" isimli uluslararası konferans, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde başladı.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi, Maltepe Belediyesi ve Turan Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Türk Halkları ve Amerikan Yerlileri Kültür Köprüsü" isimli uluslararası konferansa ev sahipliği yaptı. Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın açılışını yaptığı ve Türk dünyası başta olmak üzere ulusal ve uluslararası camiadan birçok akademisyen, yazar ve davetlinin katıldığı konferans 3 oturum halinde düzenlendi.

Konferansa Kazakistan Cumhuriyeti Fahri Devlet Adamı Prof. Dr. Adil Akhmet, Turan Üniversitesi Rektörü, Kazakistan Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumları Birliği Başkanı Prof. Dr. Rakhman Alshanov, Felsefe, Siyaset Bilimi ve Din Araştırmaları Enstitüsü Genel Müdürü Prof. Dr. Serik Seidumanov, Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar Fedakar, Hacettepe Üniversitesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meldan Tanrısal, sosyolog, Şaman araştırmacısı, Sibirya yerlisi Dr. Timur Davletov, antropolog, Crow Canyon Arkeoloji Merkezi Kültür Uzmanı, Zuni Pueblo Kavimi'nden Dan Simplicio, Amerika Türk Koalisyonu Eski Başkanı Lincoln McCurdy, Creative Emergence LLC Kurucu Direktörü, Navaho Kavimi'nden Chad Pfeiffer, Kaybolan ve Katledilen Kızılderili Yerli Halklar Görev Takımı Üyesi Jana Pfeiffer, Amerika Türk Koalisyonu Eski Başkanı Lincoln McCurdy katıldı.

"GÜNEŞ, AY, TOPRAK, ATEŞ, SU VE RÜZGAR HEPİMİZDE KUTSAL"

Konferansın açılışını yapan ve açılış esnasında konuşan Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Çok kıymetli konuklarım, sevgili Maltepeli hemşerilerim, eski büyükelçim Prof. Dr. Adil Akhmet, Prof. Dr. Rakhman Alshanov, Prof. Dr. Serik Seidumanov, Doç. Dr. Pınar Fedakar ve değerli konuklar hoş geldiniz. Ön-Türk Akademisi Başkanı Vedat Köle ve Türk Halkları Konseyi Başkanı Mahmut Oral beylerin bu sempozyumun düzenlenmesinde büyük emekleri var; minnettarım. Hacı Bektaşi Veli, bilimle, ilimle gidilmeyen yolu karanlıktır buyururlar. Biz de bugün başlayacak olan bu sempozyumda bir araya gelmek için kendi aramızda tartıştığımızda çok sevgili dostum Rakman Alshanov hocamın önerileriyle buraya geldik. Amacımız uzun yıllardan bu yana tartışılan bu konuyu, Türk dünyasını ve Amerikan yerli halklarının ortak noktalarını bulup tartışmak ve bilimin, ilimin ışığında bu ortaklıkları ön plana çıkarmaktı" dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nü de kutlayan Başkan Ali Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün 24 Kasım Öğretmenler günü. Başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm öğretmenlere bahşettiği bu günde bir araya gelmek onur verici. Tüm öğretmenlerimiz önünde saygıyla eğiliyorum. Eğer öğretmenlerimiz olmasa çağdaş Türkiye ve biz olmayacaktık. Öğretmen ve öğrenmek. İkisi etle tırnak gibi birbirine bağlı olan kavramlar. Bugün yeni bir şey öğreniyoruz. Bugün tam da tartışacağımız Amerikan yerli halkının da miras günü. Bu anlamlı günde Amerika'dan buraya gelen dostlarımızı selamlıyoruz. Onlar Kızılderililer olarak ilk defa kabul edilen kabilelerin temsilcileri. İlk defa yurtdışına çıkıp, ilk defa Türkiye'ye gelmişler. Belediye olarak Türk tarihinin köklerini keşfetmek, gelecek nesillere güzel miraslar bırakmak istiyoruz. Daha evvel de Maltepe Forum adı altında dostluk, barış, kardeşlik mirasını daha ileriyle taşıyacağımız bir tarih bilincini oluşturmak istedik. Bu serüvende Orta Asya'dan Balkanlara, Amerika'dan farklı noktalara uzanan bir dil ve kültür birlikteliği yaratmayı hedefledik. Daha önce Ön Türkler Sempozyumu'yla başlattığımız bu çalışmayı yerli halklarla devam ettiriyoruz. Sadece Kızılderililer de değil güneyde yaşayan Aztekler, Mayalar gibi birçok uygarlık ve geleneklere de odağımızı çeviriyoruz. Güneş ve ay, toprak ve ateş, su ve rüzgar Amerikan yerli halklarının saygıda kusur etmediği kutsal değerleridir. Tüm bu saydıklarım Anadolu insanı için de kutsaldır. Anadolu insanı da İslam şemsiyesi altında güneşe, aya, ateşe saygıda kusur etmez. Binlerce kilometre uzaklıktaki bu tür ilişkileri burada tartışacağız."

"MALTEPE BARIŞA, İNANÇLARA, KÜLTÜRE VE EVRENSEL DEĞERLERE KATKI SUNUYOR"

Kılıç neden bu sempozyumlara ihtiyaç olduğunun altını çizdiği açılış konuşmasını şöyle tamamladı:

"Sempozyumun gerçekleştirilmesinde Turan Üniversitesi'nin ve Rakhman hocamızın büyük emeği var. Anadolu edebiyatının ünlü kalemi Yaşar Kemal'in çatısı altında bu sempozyumu gerçekleştiriyoruz. Kültürümüzün geriye doğru ayak izlerini sürdüğümüzde Göbeklitepe'de olduğu gibi tarihin karışmış olduğunu görüyoruz. Yeni bir tarih yazma ihtiyacı doğuyor. Yeni bilgiler öğrendikçe yeni kapılar açılıyor ve köklerimizle ilgili müthiş gelişmeler ortaya çıkıyor. Acaba geçmişin komşuları mıyız, aynı ırktan mı geliyoruz, Amerika'ya göçünce bu komşularımız ne gibi geleneklerini oraya taşıdılar? Bunlara bakacağız. 1492 yılına kadar Amerikalar oraya ayak basmadan binlerce yıl önce bu toplumlar geleneklerini devam ettirdiler. Beyazlar Amerika'ya ayak basınca bu kültür ve inançlar yok edildi. Şimdi Ali Kılıç neden bunlara gerek duyuyorsun diyebilirsiniz. Değerli arkadaşlar 550 bin nüfusuyla Maltepe, bütün inançlara, kültürlere, evrensel değerlere açık bir ilçe olarak yaşıyor. Bu nedenle kültür-sanat başta olmak üzere uluslararası ilişkilerde Maltepe son 10 yılda çağ atlamıştır ve bu devam edecektir. Bugün Filsistin'de, Gazze'de hastanelerin bombalandığı, çocukların katledildiği bir coğrafyada yaşıyoruz. Ukrayna'da anlamsız, adı konulmayan ve 1 ylıdan bu yana devam eden savaşla baş başayız. Etrafımızda bu kadar kan akıtılır ve sava naraları atılırken, üç kıtayı, Asya, Avrupa ve Amerika'yı buluşturuyoruz. Dostluk, kardeşlik ve barış olmazsa olmaz kırmızı çizgimizdir. Bir kez daha altını kalın çizgilerle vurgulamak istiyorum. Değerli hocalarımıza sonsuz şükranlarımı iletiyorum Attığımız her adımın, uzattığımız her elin Türk dünyasını birbirine yaklaştırmasını istiyorum. Dil ve alfabe birliği üzerine çalışmalar bu anlamda ivme kazanıyor. Katıldığınız için teşekkür ediyorum."

TÜRK HALKLARI VE AMERİKAN YERLİLERİN MANEVİ GELENKLERİ MASAYA YATIRILDI

Açılış konuşmasının ardından Kazakistan Cumhuriyeti Fahri Devlet Adamı Prof. Dr. Adil Akhmet'in moderatörlüğünde "Türk Halkları ve Amerikan Yerlilerinin Manevi Gelenekleri" konulu ilk oturum gerçekleştirildi. Oturuma konuşmacı olarak katılan Turan Üniversitesi Rektörü, Kazakistan Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumları Birliği Başkanı Prof. Dr. Rakhman Alshanov, "Altaylar'dan Latin Amerika'ya", Felsefe, Siyaset Bilimi ve Din Araştırmaları Enstitüsü Genel Müdürü Prof. Dr. Serik Seidumanov, "Tengriciliğin Manevi Değerleri ve Kızılderili Gelenekleri" ve Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar Fedakar, "Amerikan Yerlileri ve Karakalpak Türklerinin Efsanelerinde Hayvan Sembolizmi ve Ortak Dünya Görüşünün Yansımaları" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Sempozyum, Hacettepe Üniversitesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meldan Tanrısal moderatörlüğünde gerçekleştirilecek "Türk Halkları ve Amerikan Yerlilerindeki Dil ve Din Benzerlikleri" konulu ikinci oturumla devam edecek. Üçüncü ve son oturumda ise Amerika Türk Koalisyonu Eski Başkanı Lincoln McCurdy moderatörlüğünde "Amerikan Yerlileri ile ilgili Çağdaş Araştırmalar, Sorunlar ve Türk Halkları ile İşbirliği Perspektifleri" konulu oturum düzenlenecek.