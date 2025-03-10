16 milyon emeklinin beklediği bayram ikramiyesi belli oldu

16 milyon emeklinin beklediği bayram ikramiyesi belli oldu
Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin

Bakan Kurum fiyatı duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt

Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye jet yanıt
Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi

Belediyede seçim sonuçlandı! 18 üyenin oyunu almayı başardı

Maltepe'de Silahlı Saldırı: 20 Yaşındaki Berke Yüce Hayatını Kaybetti

Maltepe'de Silahlı Saldırı: 20 Yaşındaki Berke Yüce Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe'de yan bakma kavgası nedeniyle aracında silahlı saldırıya uğrayan 20 yaşındaki Berke Yüce'nin ölümüyle ilgili 4 şüpheli yakalandı. Olayın detayları ve polis çalışmalarının sonucu gündemde.

Maltepe'de seyir halindeyken aracında silahlı saldırıya uğrayıp hayatını kaybeden 20 yaşındaki Berke Yüce'nin 'yan bakma' kavgası nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayın ardından silahı kullanan B.B.G. ile birlikte 3 şüpheli yakalandı.

Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde 20 Şubat 2025 tarihinde saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir otomobilden açılan ateş sonucu, diğer otomobilde bulunan 20 yaşındaki Berke Yüce sırtından vurularak hayatını kaybetmişti.

"Seyir halindeyken ateş ettiler"

Yüce'nin arkadaşı olan tanık B.K. ifadesinde, maktul ve diğer arkadaşları ile birlikte araç ile gezdiklerini, kendisinin ekmek almak için bir fırına girdiğini, fırından çıktığı sırada, fırın önünde bulunan şüpheli şahıslarla yan bakma mevzusundan tartıştığını söyledi. Olay yerinde bulunan şahsın kendisine silah çıkartarak doldur boşalt yaptığını kendisinin arkadaşlarıyla birlikte arabayla fırının önünden ayrıldıklarını daha sonra bir araç ile kendilerini takip ettiklerini, seyir haldeyken şüpheli şahısların kullanmış olduğu araç içerisinden kendilerine doğru ateş edildiğini ve maktul şahsın yaralandığını anlattı.

2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Konuya ilişkin çalışma başlayan polis ekipleri, şüphelilerin olayda kullandıkları aracı Sultanbeyli ilçesinde terk edilmiş halde buldu. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli şahısların kaçmasına yardım ve yataklıkta bulunan Y.K.(21) ve T.M.Ç.(21) isimli şahısları yakalayarak 'suçluyu kayırma' suçundan gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Y.K. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, T.M.Ç. isimli şahıs ise tutuklandı.

Silahla ateş eden şüpheli yakalandı

Olayda silahı kullandığı belirlenen B.B.G.(20) isimli şahıs da kullanmış olduğu silahla birlikte Pendik'te 8 Mart tarihinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin 6 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Canlı yayında gömleğini çıkardı! Altındaki tişört olay oldu
img

TSK'dan ihraç edilen teğmenler şimdi ne yapıyor?
img

Aldatıldığını öğrenince daha fazla dayanamadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'de günlerdir akan kan durdu! Ölü sayısı 1500'ü buldu

Suriye'de günlerdir akan kan durdu! Ölü sayısı inanılmaz boyutta
Acun Ilıcalı hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi

İddianame tamamlandı! İşte istenen hapis cezası
Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi

Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş

TSK'dan ihraç edilen teğmenler şimdi ne yapıyor?
Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı

Suriye'de bir cephe daha açıldı! Terör örgütü saldırdı
Bu restoranda 17 yıldır iftar menüsü ücretsiz

Bu restoranda 17 yıldır iftar menüsü ücretsiz

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.