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Maltepe'de Kar Küreme Aracı Yolda Kaldı

Maltepe'de Kar Küreme Aracı Yolda Kaldı
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İBB'ye ait kar küreme aracı, yoğun kar yağışı sonrası Maltepe'de yolda kaldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi.

Maltepe'de İBB'ye ait küreme aracı yoğun kar yağışı sonrası çalışma yapmak üzere ilerlediği cadde üzerinde yolda kaldı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası akşam saatleri itibarıyla kar yağışı Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başladı. Maltepe Zümrütevler Mahallesi Emek Caddesi üzerinde yoğun kar yağışı sonrası araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yolu açmak için gelen İBB'ye ait kar küreme aracı da yolda kaldı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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