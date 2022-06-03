Maltepe'de Gençlik Günleri Boğaz Turuyla Başladı - Haberler

Maltepe'de Gençlik Günleri Boğaz Turuyla Başladı Maltepe Belediyesi, “Maltepe Gençlik Günleri”nin startını tekne turuyla verdi. Düzenlenen tekne turunun ikincisine katılan onlara genç, DJ performansı eşliğinde boğazda spor yapmanın keyfini çıkardı. Maltepe Belediyesi, "Maltepe Gençlik Günleri"nin startını tekne turuyla verdi. Düzenlenen tekne turunun ikincisine katılan onlara genç, DJ performansı eşliğinde boğazda spor yapmanın keyfini çıkardı. Maltepe Belediyesi'nin Decathlon ve Online Training işbirliğiyle düzenlediği "Maltepe Gençlik Günleri" başladı. Tekne turuyla başlayan etkinliklerde gençler deneyimli spor eğitmenleri eşliğinde teknede pilates, step, aerobik ve zumba performansı sergiledi. Renkli anların yaşandığı etkinlik boyunca gençler bütün hünerlerini sergiledi. KÖPRÜYE LAZERLE İMZA Belediye etkinlikte bir sürprize de imza atarak, Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Belediye'nin ismini, sloganları olan "Daima Sevgi Kazanacak" ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altına ışıkla yansıttı. Görsel şov gençlerden beğeni topladı. ANKA / Yerel Maltepe Belediyesi gençlik Maltepe Yerel Haberler

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