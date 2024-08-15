Maltepe'de Esnaf 25 Ton Karpuz Dağıttı

Maltepe'de bir esnaf hayır için vatandaşlara 25 ton karpuz dağıttı. Karpuz dağıtıldığını gören vatandaşlar tırın etrafını çevreledi. 1 saatte 25 ton karpuz bitti.

Maltepe'de 30'uncu yılını kutlayan bir balıkçı esnafı tır dolusu 25 ton karpuzu hayır için halka ücretsiz dağıttı. Karpuz dağıtıldığını gören vatandaşlar tırın etrafını çevreledi. 1 saat gibi kısa sürede 25 ton karpuz bitti. Karpuz dağıtan esnaf hem çiftçiye katkı hemde Maltepelilere faydalarının olması için dağıttıklarını belirtti.

"Hem çiftçiye faydamız olsun hem de vatandaş bol bol yesin"

Konuya ilişkin konuşan esnaf Muammer Altun, "Ben 30 senedir Maltepe'de esnafım. 30 yılımıza özel hem vatandaşa bedava dağıtmak istedik hem de annemizin babamızın hayrı olsun diye düşündük. Vatandaş bol bol yesin. Biz 30 yıldır burada bu insanlarla aile olduk. Diğer yandan çiftçi tarlada üretmiş bu ürünler boşa kalmasın. Getirdik hayrımıza dağıttık. Tarlada kalsa bu karpuz yanar. Hem çiftçiye faydamız olsun hem de vatandaş bol bol yesin" dedi. - İSTANBUL