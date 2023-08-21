Maltepe'de dakikalarca makas atarak ilerleyen sürücü kamerada
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Maltepe'den Kartal istikametine giden sürücünün trafikte makas attığı anlar araç kamerasına yansıdı.
Maltepe'den Kartal istikametine giden sürücünün trafikte makas attığı anlar araç kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe D-100 karayolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Maltepe D-100 otoyolundan Kartal mevkiine doğru hız yaparak makas atan sürücü trafiği tehlikeye attı. Kimliği henüz belirlenemeyen araç sürücüsü dakikalarca makas atarak ilerledi. O anlar başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel