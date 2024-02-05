Maltepe'de Canlı İnsan Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi

Afet ve acil durumlar için kurulan 5 arama kurtarma ekibi, Maltepe'de yıkım kararı alınan bir binanın içinde depreme yönelik nefes kesen canlı insan kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Afetlere Hazırlık ve Müdahale Federasyonu (AFEDEF) bünyesinde, İstanbul depremine yönelik beş ayrı arama kurtarma ekibinin katıldığı nefes kesen canlı insan kurtarma tatbikatı Maltepe'de gerçekleştirildi. Maltepe ilçesi Sümer Sokak üzerindeki yıkım kararı alınan bir binada yapılan tatbikatta, bina içerisinde önce bir mizansen yapıldı. Binanın içinde deprem enkazında sanki bir kişi kişinin mahsur kaldığı varsayıldı. Bina çevresinde arama kurtarma ekipleri ses olup olmadığını kontrol etti. Bina enkazında ses olduğu tespit eden ekipler kurtarma çalışmalarını başlattı. Binanın içinde ısı kamerasıyla ve ses cihazlarıyla tarama yapıldıktan sonra ekipler kurtarma işlemlerine başladı. Evin zemini kazılarak enkaz altında kalan kişi halatlar yardımıyla aşağıya doğru gönderildi. Arama kurtarma tatbikatına, Tulpars arama kurtarma ekibi, Turkuaz arama kurtarma ekibi, Beşiktaş arama kurtarma ekibi, İSMAK arama kurtarma ekibi ve Börü arama kurtarma ekibi katıldı.

Tatbikata ev sahipliği yapan Tulpars arama kurtarma ekibi başkanı Ziya Gökalp Şahin, "6 Şubat depreminin seneidevriyesi geldi. Bu acının, o kayıpların bir yılı doldu. Ama her şey taze. Biz de muhtemel Marmara ve İstanbul depremine hazırlık yapmaya çalışıyoruz. Bugün burada Afetlere Hazırlık ve Müdahale Federasyonu ekipleri olarak buradayız. 5 arama kurtarma ekibinin kurduğu bir federasyonun çatısı altında İstanbul depremine hazırlık için buradayız" diye konuştu.

Turkuaz arama kurtarma ekibi başkanı Ercan Soylu, "AFEDEF olarak beş kurucu derneğin organize ettiği, gönüllülerden oluşan bir tatbikat düzenledik. Burada iki planda çalışmaya çalıştık. muhtemel bir depremde yaralıların kurtarılması ve Türkiye'de ilk defa yapılan arama kurtarıcıların hazırlığı noktasında hazırlık yaptık. AFEDEF olarak Türkiye'nin her köşesinde bu tarz çalışmaları yapmak için çalışmalarımız devam ediyor" dedi. - İSTANBUL