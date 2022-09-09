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Maltepe'de 3 metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi

Yerel Haberler

Maltepe'de 3 metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi

Maltepe'de metruk halde bulunan 3 binanın yıkımı Maltepe Belediyesi ekiplerince gerçekleştirildi.

Maltepe'de metruk halde bulunan 3 binanın yıkımı Maltepe Belediyesi ekiplerince gerçekleştirildi. Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki alana gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrası, Maltepe'de metruk halde olan ve çevrede yaşayan insanların can ve mal güvenliğinin tehdit ettiği belirlenen 3 binanın yıkımı Maltepe Belediyesi ekiplerince gerçekleştirildi. Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki yıkım işlemlerinin gerçekleştiği alanı kontrol ederek konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaymakam Tiryaki, metruk halde bulunan yapıların yıkımlarına devam edileceğini belirtti.

"Tespit etmiş olduğumuz bu binaları kaldırmaya devam ediyoruz"

Alana gelerek incelemelerde bulunan Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, "Yaşadığımız çevre ve mahallede insanlarımızın can ve mal güvenliğini, çevresel değerleri tehdit eden ve bu olumsuz unsurları bulunduran metruk binalar bulunmaktadır. Burada muhtarlarımızın, çevrede yaşayan vatandaşlarımızın şikayetleri oldu. Yürütülen çalışmalar sonrası durum tespit edildi. Bizlerin temel amacı vatandaşlarımızın sağlıklı bir çevrede yaşaması için gerekli tedbirleri almaktır. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'mızın da birkaç yıl önce yayınlamış olduğu genelge bulunmaktadır. Biz de Maltepe ilçesinde tespit etmiş olduğumuz bu binaları kaldırmaya devam ediyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın da bize sağlamış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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