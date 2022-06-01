Maltepe Belediyesi'nin Okuma-Yazma Kursları Mezun Vermeye Devam Ediyor - Haberler

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Fındıklı Kadın Danışma ve Sosyal Yaşam Merkezi'nde, Maltepe Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerince verilen okuma-yazma kursundan onlarca kadın başarıyla mezun oldu.

38 yıl sonra okuma-yazma öğrendiğini açıklayan kursiyerlerden biri, hayalinin yıllar sonra gerçek olduğu söylerken başka bir kursiyer, artık televizyonun altından geçen yazıları okuyabildiği için mutlu olduğunu ifade etti. 60 yaşının üzerindeki bir başka kursiyer ise hastaneye gittiğinde kendisine sıra geldiğinde başkalarından yardım aldığını, ancak artık ismini okuduğunu ve bundan dolayı gurur duyduğunu söyledi. Bu kursun kendilerine çok şey kattığını ifade eden kadınlar, başta Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç olmak üzere belediye personeline ve eğitmenlere teşekkür etti.

Maltepe Belediyesi'ne bağlı Başıbüyük, Esenkent ve Gülsuyu Kadın Danışma Merkezlerinde de verilmeye devam eden kurslara katılmak isteyenler, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvurabiliyor.

ANKA / Yerel