Maltepe Belediyesi'nin Kültür Sanat Kurslarına Büyük İlgi

Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği kültür sanat kurslarına Maltepeli vatandaşlar büyük ilgi gösterdi, kursların kontenjanları kısa sürede doldu.

Müzik ve sahne sanatları alanlarında, yedi farklı dalda açılacak kurslarda eğitimler, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde verilecek.

HER YAŞTAN MALTEPELİ SANAT İLE BULUŞACAK

Müzik ve enstrüman kurslarında bağlama, gitar, piyano, keman, ritim dersleri, sahne sanatları kurslarında bale, drama dersleri verilecek. Bağlama, piyano, keman, gitar kursu yetişkin ve çocuk olmak üzere iki ayrı sınıfta açılacak. Drama ve bale kursu sadece çocuklara, ritim kursu ise sadece yetişkinlere yönelik düzenlenecek. Kurslara katılım sağlayamayan vatandaşlar için kursların 2024 yılı mart ayında yeniden açılması planlanıyor.