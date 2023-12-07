Maltepe Belediyesi Darkhan Belediyesi ile Kardeş Belediye Oldu

Maltepe Belediyesi, Moğolistan'ın Darkhan Belediyesi'ni kardeş belediye olarak kabul etti. Kardeş kent ilişkilerinin kurulması, ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi, kültür, sanat ve spor alanlarında faaliyet ve projelerin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Maltepe Belediyesi yurt içinde ve yurt dışında ekonomik ve sosyal ilişkilerini geliştirecek çalışmalarına bir yenisini ekledi. Maltepe Belediye Meclisi'nde, Moğolistan'ın Darkhan Belediyesi'nin kardeş belediye olarak kabul edilmesiyle ilgili öneri, oy birliğiyle kabul edildi.

Maltepe Belediyesi'nin aralık ayı toplantılarının ikinci oturumu, Maltepe Belediye Meclisi Başkanvekili Yusuf Koçhan Başkanlığı'nda Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Toplantıda Maltepe'nin, Moğolistan Darkhan Belediyesi'yle kardeş belediye olarak kabul edilmesiyle ilgili öneri, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Teklifle iki şehir arasında kardeş kent ilişkilerinin kurulması, ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi, kültür, sanat ve spor alanlarında faaliyet ve projelerin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

İSİMSİZ SOKAĞA LADİN SOKAK İSMİ VERİLDİ

Toplantıda Altıntepe Mahallesi'nde 15219 ada 26 parsel ile 15129 ada 32 parsele kadar olan isimsiz yola Ladin Sokak isminin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Altıntepe Mahallesi sınırları içinde bulunan Cihadiye Caddesi'ndeki aksının kısaltılmasına ve D-100 güney yan yola kadar aksının uzatılmasına oybirliğiyle karar verildi.

MALTEPE MEYDANININ TASARIMINA DESTEK

Maltepe merkez meydan ve çevresi imar planlarının ve kentsel tasarım çalışması ile ilgili İmar Komisyonu'nun teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Projeyle Maltepe meydanının kalitesinin artması ve Anadolu yakasının cazip bir merkezi haline gelmesine katkı sağlayacak çalışmalar yapılacak. Oylamanın ardından konuşan Yusuf Koçhan "Alınan kararla Maltepe çarşısının çok güzel bir çehreye kavuşacak olmasına Belediye Meclisi'nin de oy birliğiyle katkıları çok güzel oldu" dedi.