Malta'da 600 horoz birincilik için yarıştı - Haberler

Malta'da 600 horoz birincilik için yarıştı
İhlas Haber Ajansı - Yerel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Malta'da düzenlenen kümes hayvanları fuarında 600 horoz birincilik için yarıştı.
Malta'da düzenlenen kümes hayvanları fuarında 600 horoz birincilik için yarıştı.
Malta'nın Attard bölgesinde San Anton bahçesinde kümes hayvanları fuarı düzenlendi. Büyük ilgi gören fuarda yaklaşık 600 farklı horoz yarıştı. Horozlar hakkında bilgi alan ziyaretçiler horozları tek tek inceledi. Fuarda yarışan 600 horoz arasından çıkan birinci, ikinci ve üçüncü seçilen horozların kafeslerine etiketler koyuldu. - VALLETTA
İhlas Haber Ajansı / Yerel