Mali Müşavirlik Mesleği 36. Yılını Kutluyor

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Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin yasal statüye kavuşmasının 36. yılı dolayısıyla TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu açıklamalarda bulundu. Meslek mensuplarının ekonomik istikrar ve şeffaflıkta rolü vurgulandı.

Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin yasal statüye kavuşmasının 36'ncı yılı.

Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin yasal statüde yer almasının 36'ncı yılı dolayısıyla Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, yazılı açıklamada bulundu.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile mesleğin 13 Haziran 1989 tarihinde yasal statüye kavuştuğunu belirten Başkan Kartaloğlu, "36 yılda meslek mensuplarımız; ülkemizin ekonomik ve mali yapısının güçlenmesinde, kayıt dışılığın azaltılmasında, şeffaf ve güvenilir finansal bilginin üretilmesinde etkin rol oynamış; mali sistemin temel yapı taşlarından biri haline gelerek ekonomik istikrarın sağlanmasında kritik görevler üstlenmiştir. Bugün Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler; veriye dayalı analizlerle işletmelerin stratejik kararlarına kritik katkılar sunan, sadece finansal değil finansal olmayan verilerinde risk ve fırsatlarını hesaplayan, dijital çözümlerle stratejik karar alma mekanizmalarında aktif rol oynayan güven sağlayan ve değer sunan iş ortaklarıdır" dedi.

Açıklamanın devamında ise Başkan Kartaloğlu şu ifadelere yer verdi:

"134 bini aşkın meslek mensubumuz ve binlerce stajyerimizle, Türkiye'nin dört bir yanında; sürdürülebilir ekonomi, sağlıklı işletme yapıları ve güçlü bir ekosistem için çalışmaya devam ediyoruz. Yasamızdan aldığımız güçle, geleceğe birlikte değer katıyor, mesleğimizi dijital dönüşüme uyumlu, çağın gereklerine uygun ve daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Mesleğimizin yasal statüye kavuşmasının gururunu ve mutluluğunu yaşadığımız 36. yıl dönümünde; bu sürece katkı sunan tüm meslektaşlarımıza ve bizlere destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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