Mali Müşavirlerden 2025 Yılı İçin Uyarılar

Batman- Siirt Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı M. Şah Ayaz, 2025 mali yılı dolayısıyla mükelleflere uyarılarda bulundu.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kayıtlı 19 bin mükellefin bulunduğu Batman'da, birçok esnafın elektronik ortama geçmediğini ifade eden M. Şah Ayaz, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından oluşturulan yapay zeka sistemi sayesinde gelir idaresi personelinin hiçbir denetime tabi tutulmadan sadece bilgisayar ortamındaki alım, satım ve tüm icraatlarının kayıt altında tutulacağını söyledi. Kesilmeyen her bir fiş için 20 bin TL'den başlayan cezai müeyyidelerin bulunduğunu ve bu rakamın 5 katına kadar çıkabileceğini hatırlatan Ayaz, "Özellikle 2025 yılından sonra vergi mükelleflerini ağır cezalar bekliyor. Mükelleflerin bunun için önlem almaları gerekiyor. Mükelleflerimizden sistemlerini yenileyerek güncellemelerini istiyoruz. Birçok mükellefin elektronik postasının olmadığını öğreniyoruz. Ayrıca e-devlet şifrelerini kimseye vermesinler. Kendi adına gelen elektronik tebligat ve uyarıları kendileri takip etmeleri gerekiyor" dedi.

2025 yılı denetimleri için Batman'ın pilot bölge olarak seçildiğini dile getiren Ayaz, "Hiçbir mükellefimiz kimse beni denetlemez diyerek bir gaflete düşmesin. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından oluşturulan yapay zeka programı ile takip altındadırlar. Bugün farkına varmazlar fakat iki yıl sonra bir sürprizle karşılaşmamaları ve zor durumda kalmamaları için mali müşavirlerinin tavsiyelerini mutlaka dinlesinler" şeklinde konuştu. - BATMAN