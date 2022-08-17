Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malezya Kraliçesi Iskandariah: "Kapadokya'da yaşamak istiyorum"

Yerel Haberler

Malezya Kraliçesi Iskandariah: "Kapadokya'da yaşamak istiyorum" Malezya Kraliçesi Kapadokya'yı ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Kapadokya'ya hayran kaldığını ve Kapadokya'da...

Malezya Kraliçesi Iskandariah: " Kapadokya'da yaşamak istiyorum"

Malezya Kraliçesi Kapadokya'yı ziyaret etti

NEVŞEHİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Kapadokya'ya hayran kaldığını ve Kapadokya'da yaşamak istediğini söyledi.

Kraliçe Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah Nevşehir gezisine ilk olarak Göreme Açık Hava müzesi ile başladı. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ile birlikte Kapadokya bölgesini gezen Kraliçe, Göreme Açık Hava Müzesini elektrikli nostaljik araç ile dolaştı.

Göreme Açık Hava Müzesinde bulunan kiliseleri gezen Kraliçe Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah Kapadokya'ya hayran kaldığını ve burada peribacaları arasında yaşamak istediğini söyledi. Peribacaları çok hoşuna giden Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah gazetecilerin "Kapadokya'yı nasıl buldunuz?" sorusuna, "Tarihi olarak bilinen Kapadokya'yı daha öncede gezmek isterim. Ankara'ya çok yakın olduğu için bu gün Kapadokya'yı gezmek istedim. Hatta keyif yapmak için bir yer alıp, burada yaşamak istiyorum" dedi.

Kraliçe zaman zaman Göreme Açık Hava Müzesi'nde bulunan turistlere de el sallayarak selamlaştı.

İhlas Haber Ajansı / Asım Çapacı - Yerel

Kapadokya Türkiye Malezya Genel Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title