Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenler için dua edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Muş'un Malazgirt ilçesinde sabah namazı sonrası dua edildi.

Kahramanmaraş'ta Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin birinci yılı nedeniyle Malazgirt Selçuklu Mahallesi Babusselam Camisi'nde anma ve dua programı yapıldı. Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, İlçe Müftüsü Memet Hakkı Ayhan, imamlar ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda, yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua yapıldı.

Malazgirt Şehitlik Camisi İmamı Necmettin Ulaş, sabah namazı buluşmaları programında Malazgirt Müftülüğü olarak özellikle depremde hayatını kaybedenler ve yaralıları anmak amacıyla toplandıklarını belirterek, "Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalara diliyoruz" dedi.

Namazın ardından, Malazgirt Selçuklu Mahallesi Babusselam Camisi İmamı Kamuran Arslan tarafından çorba ikramında bulunuldu. - MUŞ